Mezzo pesante bloccato su via Gigli, traffico rallentato

Il tir si è avventurato in una strada troppo stretta

Un tir con targa straniera è rimasto bloccato nell'imboccare via Beniamino Gigli, proveniendo da via Trani.Il mezzo pesante ha provato ad affrontare la svolta ma la carreggiata era troppo stretta per le sue dimensioni.Il traffico ha inevitabilmente subito rallentamenti e la strada è rimasta a lungo rioccupata dal grosso camion sino a che l'autista, con l'intervento di alcuni autobilisti che hanno sgombrato la strada dalle auto è riuscito a completare la delicata manovra.