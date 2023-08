Chiusura ponte Via Castel del Monte, primi prevedibili disagi e lunghe code in città

Serpentoni di auto lungo Via Castel del Monte, ma anche sulle vie di fuga

Il ponte di Via Castel del Monte è chiuso solo da poche ore, ma in città si verificano i primi disagi. Intasate le vie alternative, la coda più lunga proprio a ridosso del ponte, con le auto che lentamente defluiscono dalla complanare.Una problematica prevedibile, con la quale la nostra città dovrà convivere per un po'.