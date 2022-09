Corato, perde il controllo dell'auto e sfonda una vetrina

Nessun ferito. Probabile un errore in fase di manovra

Ha perso il controllo dell'auto in corrispondenza di via Castel del Monte, a Corato, durante una manovra di parcheggio e il mezzo ha sfondato la vetrina di un panificio. La conducente del veicolo, per fortuna, è rimasta illesa.Il fatto è accaduto intorno alle ore 18:30 di lunedì 26 settembre. Sul posto forze dell'ordine e soccorritori del 118. Incolumi, secondo quanto trapelato, anche le persone che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale.