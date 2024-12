Questo pomeriggio sul territorio di Corato è possibile partecipare all'evento "CHRISTMAS PARTY", un momento d'incontro e di festa per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.Un pomeriggio di allegria e spensieratezza, con momenti di gioco e convivialità per grandi e piccini.L'incontro sarà gratuito, rivolto ai cittadini del territorio.L'iniziativa si svolgerà presso la sede del Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n.2, oggi a partire dalle ore 17:30.