La "Tombolata Scostumata" al Polo Museale di Trani

È oramai prassi consolidata, nella tradizione natalizia, la "partita a tombola" nei giorni che precedono e seguono il Natale. Ed è così che anche quest'anno, al Polo Museale di Trani, laripropone questa tradizione in veste satirica., nella Sala Conferenze si giocherà alla «», una versione originale di questo gioco popolare, ricca di divertimento e comica irriverenza Made in Puglia.A portare avanti la tradizione della Tombolata Scostumata al Polo Museale, per l'anno 2025, sarà il grande comico e musicista barese,, figlio d'arte del grande Gianni Ciardo, noto per le sue performance comico cabarettistiche. Renato Ciardo si esibirà in uno spettacolo tra mix di risate, aneddoti comici e canzoni, che coinvolgeranno il pubblico in un'esperienza unica, noto anche per il suo stile esilarante e per la capacità di raccontare Bari e momenti di vita quotidiana in modo originale. Lo spettacolo mixato al gioco offrirà un viaggio divertente attraverso la cultura e le tradizioni pugliesi, con un coinvolgimento diretto del pubblico.Ad affiancare il comico Renato Ciardo ci saràche arricchirà la serata con canzoni del suo repertorio, attore e cantante che preferisce definirsi cantattore e che da oltre dieci anni porta in scena varietà e recital dedicati ai grandi personaggi dello spettacolo del calibro di Mina, Domenico Modugno, Gabriella Ferri, Mia Martini, e soprattutto Charles Aznavour.La «Tombolata Scostumata» è un must del periodo natalizio, tutto da ridere, cantare e condividere!Con questo ultimo appuntamento della rassegna "" si conferma l'azione di un museo vivificato da attività creative e ricreative di grande spessore.Prenotazione posto numerato obbligatoria su Eventbrite. Quota di partecipazione € 10,00. Possibilità di ticket "Tombola!!" ad € 10,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo con prenotazione allo 0883.582470.La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gemitex e Caffetteria del Museo Ultimo Caffè.Per maggiori info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it