“Se Frisce Quaratine”: la magia delle tipicità fritte tra gusto e tradizione

Una festa dei sapori autentici e gustosi che racchiudono storie e tradizioni, riportando in tavola i profumi tramandati da generazioni. Il 21 e 22 dicembre dalle 19.00 la festa dei sapori autentici arriverà a Corato in Piazza Cesare Battisti con "Se Frisce Quaratine", un viaggio gastronomico che si intreccia con la musica live e la convivialità delle festività natalizie per due serate indimenticabili.L'evento, inserito nel cartellone "Incanto" organizzato dall'amministrazione comunale, dall'associazione Freedom in collaborazione con la Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari-Bat e il Gal Le Città di Castel del Monte vedrà due serate all'insegna delle bontà in cui assaporare la tradizione, lasciandosi avvolgere dall'atmosfera festosa, dai suoni e dalle risate condivise.Il 21 dicembre sul palco arriveranno Vale de Luna e i Lunatici: ritmo e stile per una notte vibrante, il 22 sarà la volta dei Music Flow: energia pura e melodie coinvolgenti che accenderanno la piazza."Se Frisce Quaratine è un altro evento che mette al centro le nostre tradizioni gastronomiche – spiega Concetta Bucci, assessore alle attività produttive - l'avevamo già fatto l'anno scorso con i dolci della tradizione natalizia lo faremo quest'anno valorizzando quelli che sono i piatti della nostre vigilie: i fritti. In fondo si dice anche in gergo: "a Corato durante la vigilia s Frisce". Anche nel nome abbiamo voluto rispettare questa tradizione e quindi tutti i fritti che normalmente sono sulle nostre tavole quest'anno li portiamo in piazza. Grazie alle attività che hanno voluto aderire a questa importante iniziativa quindi l'invito è a tutti i cittadini, ma anche a coloro che vengono dalle città limitrofe a venire ad assaggiare e degustare questi piatti buonissimi.Ovviamente ci sarà tanto divertimento e tanta buona musica"."La Coratina in Festa e Se Frisce Quaratine – prosegue l'assessore Bucci - sono due eventi che tendono proprio a valorizzare i nostri prodotti di eccellenza le nostre tradizioni, la nostra cultura enogastronomica e quindi ancora una volta viviamo la città, gustiamo i nostri prodotti e sentiamoci davvero parte di una comunità che ha tanto da offrire".