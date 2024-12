La tradizione lontana della vigilia di Natale in piazza Di Vagno

Powered by

Un'attività a misura d'uomo, lontano dal concetto del supermercato. "Noi abbiamo una qualità alta poiché è quello che i nostri clienti cercano, magari i prezzi sono più elevati, ma sono rapportati alla qualità del prodotto. La mia esperienza mi permette di selezionare ogni mattina i migliori prodotti all'ingrosso".Alessandro Ventura è uno dei discendenti della sua famiglia di fruttivendoli nati nel 1933 in piazza Di Vagno, la quarta generazione.Questo lavoro piace perché permette di stare a contatto con la gente, commerciando articoli vivi e facilmente deperibili, che necessitano di cura e attenzione."Ci occupiamo di questo da quattro generazioni ,ci racconta Alessandro ,già il mio bisnonno commerciava la frutta ritirando la merce dai contadini del posto per poi venderla.Questo periodo dell'anno era particolarmente sentito con l'allestimento della frutta e verdura per la "matin de la chiazze" una giornata piena di ricordi festosa e allegra .Peccato aver perso questa tradizione anche se ormai quella piazza piena di colori e sapori prima del Natale resta un ricordo nel cuore di tanti coratini.