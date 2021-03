Ci ha lasciati Elisa Tarantini, la maestra che amava il Carnevale e la poesia

Ci sono persone che lasciano tracce del loro passaggio terreno senza volerlo, senza nemmeno immaginarlo. Una di esse è Elisa Tarantini, la maestra Elisa, che all'età di 89 anni, ha terminato la sua esistenza il 5 marzo 2021.Donna solare, energica, legata alla sua libertà, alla sua indipendenza.Ho appreso con tenero dispiacere della sua dipartita.L'ho conosciuta negli anni in cui ero direttore de Lo Stradone, giornale al quale era molto legata e che spesso dava spazio ai suoi pensieri espressi in poesia. Perché Elisa aveva il grande pregio di voler comunicare le sue emozioni, di condividerle, di non tenerle solo per sé. Estrosa, creativa, sempre in costante attività.Tra le sue più grandi passioni vi era il Carnevale, manifestazione di cui è stata a lungo grande sostenitrice e protagonista, che le consentiva di dare piena libertà al suo desiderio artistico che si concretizzava anche nel canto.Se oggi ricordiamo Elisa Tarantini è perché, nella sua semplicità, ci ha lasciato qualcosa. È perché ha lasciato qualcosa anche nel cuore dei suoi piccoli allievi della scuola dell'infanzia "Cappuccetto Rosso", attiva negli anni '70, che non l' hanno mai dimenticata. I bambini di ieri sono oggi uomini e donne che hanno messo su famiglia, che si sono affermati nella vita e nel lavoro ed ancora riconoscono con emozione e nostalgia la cara maestra Elisa come persona cui rivolgere un imperituro ringraziamento.