Claudio Rocco presenta "La commedia di Dante Alighieri" al Cpia di Andria

Venerdì 13 maggio, nell'incontro che avrà inizio alle ore 18, il giornalista e docente coratino Claudio Rocco sarà ospite della sede di Andria del Cpia (centro per l'istruzione degli adulti) Bat "Gino Strada".L'insegnante, autore de(Eretica Edizioni, 2022) dialogherà con il professor Vincenzo Mastropirro e proporrà la sua lettura in prosa della Commedia, frutto della volontà di condividere il piacere di raccontare una delle opere della letteratura mondiale più celebrate e meno conosciute.aiuta il lettore a inoltrarsi nella Divina COmmedia senza dover ricorrere al tradizionale apparato di note che sempre l'accompagna costituendo una sorta di secondo libro sovrapposto al primo con effetti di desistenza e di rinuncia.Il giornalista coratino è stato corrispondente e inviato de "Il Messaggero" di Roma; caporedattore della "Gazzetta di Pesaro"; ha collaborato a numerosi quotidiani nazionali e regionali tra cui "La Gazzetta del Mezzogiorno" e il "Nuovo quotidiano di Puglia"; ha diretto il Periodico nazionale "Salute e prevenzione" dei Tecnici della Prevenzione d'Italia; collabora al sito nazionale dell'"Avanti! online". Ha fondato e diretto "Controradio" di Urbino, e il periodico locale "Il Corriere di Corato". È stato co-fondatore del Gruppo Archeologico Napoletano-GAN, e consulente per la cultura e l'informazione della Regione Marche. Ha collaborato con le Università di Leuven/Lovanio, Urbino e Bari. Ha all'attivo numerose partecipazioni, in veste di relatore, a congressi di studi storici e letterari. È autore di studi di storia moderna e contemporanea.