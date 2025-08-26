Coma_Cose a Corato: info utili, parcheggi consigliati e ordinanza sindacale

Tutto pronto per l'evento di questa sera a Corato, in Piazza Cesare Battisti, ospiti i Coma_Cose. Inizio della serata alle ore 21.00, ingresso consigliato dalle ore 19:30.L'area riservata per accesso delle persone disabili sarà accessibile esclusivamente da Via Boccherini ed è consentito l'ingresso ad una persona con disabilità e un accompagnatore.I parcheggi consigliati sono due: Piazzale antistante la Polizia di Stato, di fronte la scuola "Don F. Tattoli" e Area parcheggio di via Sant'Elia (adiacente al Parco Comunale)Per ordinanza sindacale è vietata la somministrazione, vendita, detenzione e utilizzo di bevande in:- contenitori di vetro- lattine- bottiglie in alluminio- bottiglie in plastica munite di tappoLe bevande potranno essere consumate solo in bicchieri o contenitori idonei.Un evento speciale, parte del cartellone estivo "Sei la mia città" e della Festa di San Cataldo.