Coma Cose Foto Ruggiero de Virgilio ph Ruggy
Coma Cose Foto Ruggiero de Virgilio ph Ruggy
Eventi

Coma_Cose a Corato: info utili, parcheggi consigliati e ordinanza sindacale

Un evento speciale, parte del cartellone estivo “Sei la mia città” e della Festa di San Cataldo

Corato - martedì 26 agosto 2025 15.34
Tutto pronto per l'evento di questa sera a Corato, in Piazza Cesare Battisti, ospiti i Coma_Cose. Inizio della serata alle ore 21.00, ingresso consigliato dalle ore 19:30.

L'area riservata per accesso delle persone disabili sarà accessibile esclusivamente da Via Boccherini ed è consentito l'ingresso ad una persona con disabilità e un accompagnatore.

I parcheggi consigliati sono due: Piazzale antistante la Polizia di Stato, di fronte la scuola "Don F. Tattoli" e Area parcheggio di via Sant'Elia (adiacente al Parco Comunale)

Per ordinanza sindacale è vietata la somministrazione, vendita, detenzione e utilizzo di bevande in:
- contenitori di vetro
- lattine
- bottiglie in alluminio
- bottiglie in plastica munite di tappo
Le bevande potranno essere consumate solo in bicchieri o contenitori idonei.
Un evento speciale, parte del cartellone estivo "Sei la mia città" e della Festa di San Cataldo.
  • coma cose
Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
26 agosto 2025 Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato
26 agosto 2025 Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato
Altri contenuti a tema
L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo Appuntamento per questa sera in piazza Cesare Battisti
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
26 agosto 2025 Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
Al via a Corato la 57° edizione de "Il Pendio "
26 agosto 2025 Al via a Corato la 57° edizione de "Il Pendio"
L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
26 agosto 2025 L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
Risorgimento socialista Puglia: «Siamo l'alternativa alla destra nazionale e alla sinistra regionale»
26 agosto 2025 Risorgimento socialista Puglia: «Siamo l'alternativa alla destra nazionale e alla sinistra regionale»
Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza
25 agosto 2025 Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza
Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura
25 agosto 2025 Sostegno alle disabilità gravissime: il Comune di Corato illustra il Patto di Cura
Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!”
25 agosto 2025 Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!”
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
25 agosto 2025 Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.