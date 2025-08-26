L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo

Ritorna il consueto appuntamento con il concerto di San Cataldo, martedì 26 agosto, con due ospiti che, dopo l'ultimo successo sanremese sono stati oggetto di apprezzamenti e, allo stesso tempo, di forti critiche: i, infatti, hanno cavalcato l'onda del successo con la loroCoppia anche nella vita, il duo musicale, formato da(in arte Fausto Lama) e(in arte California), ha origine nel, dove i due hanno lavorato insieme in un negozio di scarpe fino al loro licenziamento. Dopo essere rimasti senza lavoro, ha inizio la loro carriera musicale attraverso la registrazione di alcune canzoni, che hanno portato alla successiva formazione dell'. L'iniziativa fu proposta da California che convinse Fausto, con alle spalle altre esperienze musicali, a riprendere in mano la sua carriera artistica.Ha inizio, così, la scalata verso il successo che trova una prima e forte realizzazione con la partecipazione anel 2021 con: una vera e propria, resa possibile da un intenso sentimento che permette di restare insieme anche di fronte agli ostacoli.Di qui l'ascesa al successo, intervallata da altre due tappe al festival della canzone italiana: nel 2023 con, ripresa di un momento di allontanamento e di crisi personale tra i due, e nel 2025 con. Brano tra i più discussi, è una critica ironica all'era della digitalizzazione e all'ossessione dilagante per i social network, attraverso una musicalità diventata presto tormentone.«La scelta dei Coma Cose è in linea con tutte le scelte effettuate fino ad ora: una scelta di musica cantautorale contemporanea. Tutte le proposte presentate finora, da Max Gazzè a Colapesce Dimartino, rientrano in questa dimensione contemporanea cantautorale e urbana. Questo perché la tradizione della festa patronale dei tre giorni, nel quarto giorno della piazza, si apre a quelle che sono altre dimensioni contemporanee». Queste le parole di, assessore alle Politiche Educative e culturali, sul perché di questa scelta.L'appuntamento è, dunque, per questa sera, alle ore 21.30, in piazza Cesare Battisti.