Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato

La perfetta combinazione tra musica, energia e spensieratezza ha reso il "fuori programma" di San Cataldo un vero e proprio successo: i Coma Cose, infatti, nella serata di ieri, 26 agosto, hanno conquistato l'intera Piazza Cesare Battisti, attirando un pubblico molto vasto e vario.La serata è stata introdotta dal Sindaco Corrado De Benedittis che, mostrando la bandiera della Palestina, ha lanciato un messaggio di pace: "Questa piazza è frutto di un Paese in pace. Non dobbiamo dimenticarlo mai, soprattutto in considerazione dei tempi che corrono", sono state alcune delle parole spese a introduzione del concerto.Subito dopo, il duo milanese si è esibito con alcuni dei pezzi più amati dal grande pubblico, con un'alternanza di generi e ritmi che ha contribuito alla magia dello spettacolo.Hanno commosso con "Fiamme negli occhi", "L'addio", "Mancarsi" o "Anima Lattina", ma hanno fatto anche cantare e ballare con le loro "Posti vuoti", "Malavita" e la tanto attesa "Cuoricini".Un evento che si rinnova ogni anno, quello del concerto di San Cataldo, e che, nonostante le varie critiche, trova sempre un esito trionfale, rappresentando un ulteriore motivo di comunanza per i cittadini.Il concerto gratuito rientra nell'ambito del cartellone "Sei la mia città".