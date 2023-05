Comitato Viaggiatori Bari e Bat e Vox Italia: "Ridurre traffico ferroviario solo un palliativo"

Il comitato viaggiatori Bari e Bat giudica palliativa e non risolutiva la soluzione adottata da ferrotramviaria Spa "seppur in via provvisoria" di sopprimere parzialmente la fermata dei treni a Corato Centrale, soluzione che ha visto da subito questo comitato unitamente all'associazione culturale Vox Italia sez di Corato dichiararsi contrario; in quanto, soluzione non risolutiva dei problemi dei viaggiatori pendolari che quotidianamente, si recano a Bari e soprattutto a Barletta; anzi, con l'entrata in vigore dal 4 maggio dei nuovi orari, li aggrava.Pertanto, constatata la difficoltà di molti cittadini coratini utilizzatori della FBN per motivi di studio e soprattutto di lavoro, non residenti nelle vicinanze della stazione Corato-sud-ospedale, chiedono al comune nella persona del sindaco prof Corrado Debenedittis di istituire un servizio straordinario di Bus-navetta specie nelle ore di punta e serali "in quanto le strade adiacenti la nuova stazione, sono poco illuminate e possono essere teatro di spiacevoli episodi che possono minare l'incolumità del cittadino "soprattutto donne" da e per Corato centrale.Si preannuncia a breve l'invio di formale richiesta scritta firmata al comune dai viaggiatori.