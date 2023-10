Il 30 Ottobre, gli studenti e le studentesse delle quarte e quinte del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi sono stati impegnati in un'assemblea di Istituto totalmente dedicata all'attuale conflitto tra Israele e Palestina per abbattere muri e costruire ponti: muri di pregiudizi ideologici e religiosi, di violenza, di potere e di morte; ponti di apertura all'altro, di conoscenza, di fraternità. Centro dell'assemblea sono stati gli interventi della dottoressa Rosa Siciliano, direttrice della rivista di Pax Christi "Mosaico di Pace" e dal Dirigente prof. Paolo Farina, che hanno spiegato con chiarezza la questione, affrontando i nodi problematici del prolungarsi del conflitto israelo - palestinese. Dopo aver storicizzato la questione, ci hanno portato a rivivere le esperienze dei loro viaggi in Palestina, terra martoriata da interminabili conflitti, tragedie personali e drammi di uomini, donne e bambini ormai annientati dalla guerra, privati di ogni dignità e di ogni qualità umana.Il 31 ottobre le classi prime, seconde e terze continueranno con un ulteriore assemblea autogestita e organizzata sulla lettura di testi, con immagini, canzoni e video informativi.Obiettivo di questa due giorni assembleare è quello di conoscere storia e drammi della questione israelo - palestinese per sensibilizzarci e comprendere quali strategie noi giovani possiamo individuare e mettere in campo per uscire dalla inerzia e diventare attivi costruttori di Pace.Si ringrazia il Dirigente Savino Gallo per il suo intervento e per aver permesso questo meraviglioso momento formativo ed educativo per gli studenti del Liceo Artistico.Si ringrazia il Sindaco Corrado De Benedittis per aver partecipato e aver portato il suo messaggio e la sua testimonianza.La scuola si è fatta anche in questa occasione Comunità, grazie anche alla collaborazione e al contributo dei proff. Mariella Capobianco ed Eliseo Tambone, degli studenti e delle studentesse Giorgia Capurso, Giulia Del Signore, Loris Ladisa, Giada Marmo, Valeria Masciopinto, Aurora Maria Emanuela Quinto, Nicola Elia Tacchio.Aurora Quinto (4C)