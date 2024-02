A Corato i bambini si avvicinano alla poesia: l'iniziativa al "Fornelli"

8 foto A Corato i bambini si avvicinano alla poesia: l'iniziativa del "Fornelli"

, ldiha ospitato nella biblioteca interna alla scuola la scrittrice e addetta alle pubbliche relazioni per la casa editrice "",, che ha parlato diTutti gli alunni hanno portato a scuola il libro "", antologia sulla poesia italiana pubblicata da SECOP Edizioni che coinvolge le penne brillanti di svariati autori. I bambini hanno approfittato per riscattare una firma dall'autrice.Il primo incontro è stato di preparazione al successivo, previsto per il. Oltre a ricorrere l'iniziale germoglio della primavera, nella stessa data si celebra la. Le classi quinte dell'istituto festeggeranno incontrando un autore veneziano e cospargendo le pareti scolastiche di produzioni autentiche.La partecipazione dei bambini è stata. Dopo un brainstorming in cui si è provato a delineare un significato per questo genere letterario, i bambini hanno esplicitato parallelismi unici come quello tra la primavera e la poesia. Raffaella Leone ha spiegato ai bambini che la poesia interviene sia sulche sullaed è importante celebrarla e arricchirla ogni giorno. Regalare pillole della sua complessità a chi ne ha bisogno, significa fare del bene.Successivamente, i bambini sono stati coinvolti in un'attività originale in cui si sono misurati nella scelta di una poesia dalla raccolta di riferimento. Dopo aver scelto il destinatario, ne hanno esplicitato la motivazione per poi recitarla davanti ai compagni. Dall'incontro è emersa un'attitudine particolare da parte dei bambini a riconoscere lae delle sue molteplici applicazioni, oltre ad un entusiasmo non indifferente rispetto alla riproposizione di incontri come questo, favoreggiati dal supporto della preside