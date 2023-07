Consiglio Comunale convocato per il 21 luglio

La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 21 luglio 2023 con inizio alle ore 16:30 ed occorrendo in 2^ convocazione martedì 25 luglio 2023 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNO1. Mozione ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 13 luglio 2023 con Pec prot. in entrata n. 33483 dalla Consigliera D'Introno Nadia Gloria ed altri, in merito all'ampliamento dell'Edificio del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani.2. Ordine del Giorno per il "Contrasto dell'emergenza abitativa nonchè di contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all'affitto e per morosità incolpevole di cui alla legge di Bilancio 2023.", presentato dal Sindaco e dai Consiglieri Addario, D'Introno, D'Imperio, Colonna, Fiore, Tarantini, Avella, Di Bartolomeo, Mascoli, Pisicchio, Tambone, Palmieri, De Benedittis e Mazzone - Presidente del Consiglio, in data 14 luglio 2023 al prot. n. 33624.3. Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.06.2023 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, Esercizio 2023, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 175 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000.4. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 1298/2022 resa dalla terza Sezione del TAR Puglia - Bari.5. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 822/2022 resa dal TAR Puglia - Bari.6. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 84/2022 emessa dal Giudice di Pace.7. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 1699/2022 emessa dal Tribunale di Trani.8. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 3782/2022 resa dal Consiglio di Stato.9. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 comma 1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 312/2023 resa dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro a conclusione della causa di lavoro contrasegnata al n. 1334/2021 R.G. proposta c/ Comune di Corato.10. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 36/2023 emessa dal Giudice di Pace.11. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 238/2023 emessa dal Tribunale di Trani.12. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 40/2023 emessa dal Giudice di Pace di Corato.13. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c. 1 lett. A), inerente la sentenza n. 17/2023 emessa dal Giudice di Pace.14. Bilancio di Previsione 2023-2025: Salvaguardia degli Equilibri (Art. 193 D. Lgs. n. 267/2000) - Variazione di Assestamento Generale (Art. 175, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000).15. Ambito Territoriale di Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Approvazione della Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024, nonchè del cofinanziamento al Fondo Unico di Ambito.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.