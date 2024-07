Lunedì prossimo consiglio comunale in seconda convocazione

La Presidente del Consiglio Comunale, Valeria Mazzone informa la cittadinanza che la seduta straordinaria di Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città lunedì 29 luglio 2024 alle ore 16:00, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti già iscritti all'o.d.g. del 15 luglio 2024 e all'odg. aggiuntivo del 16 luglio 2024 e non trattati, qui di seguito riportati:ORDINE DEL GIORNO DI 2^ CONVOCAZIONE4. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 – Art. 194 comma 1 lett. E) – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di ASIPU s.r.l. per prestazioni di servizi presidio e custodia impianti sportivi comunali – anno 2020.5. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 – Art. 194 comma 1 lett. E) – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di ASIPU srl per custodia Teatro e prestazioni di assistenza per l'organizzazione degli eventi culturali anno 2020.6. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 – Art. 194 comma 1 lett. E) – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a favore di ASIPU S.r.l. per canoni concessione beni.7. Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024 – 2026 ed elenco annuale 2024 (art. 37, commi 1, 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Aggiornamento elenco annuale 2024.8. Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al rinnovo dei mezzi collettivi per l'esercizio dei servizi di TPL urbano e all'acquisto di infrastrutture di ricarica/rifornimento. Aggiornamento del Programma triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.