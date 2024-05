La salma del consigliere Diaferia in Sala Consiliare per un ultimo saluto

Powered by

Il feretro del consigliere comunale Gabriele Diaferia, deceduto nella giornata di ieri, si trova attualmente nella sala consiliare del Comune di Corato.Gabriele Diaferia, 55 anni, ha lottato a lungo contro una grave malattia. Nonostante la giovane età, Diaferia vanta oltre 25 anni di consigliature a servizio della città di Corato. Eletto per la prima volta nel 1998, ha continuato nell'attività istituzionale fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, partecipando alle sedute consiliari nonostante l'avanzare inesorabile della malattia.La salma di Gabriele Diaferia lascerà il Palazzo di Città intorno alle ore 16 per raggiungere la chiesa del Sacro Cuore, dove si svolgeranno i funerali.Il mondo politico e la comunità tutta si sono stretti nel cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e alla sua città.