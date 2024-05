Lunedì 3 giugno convocato il prossimo consiglio comunale

La presidente del Consiglio Comunale, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria delsi terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazionecon inizio alle ore 14.00 ed occorrendo in 2^ convocazione giovedì 6 Giugno 2024 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:SEDUTA PUBBLICALa pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.