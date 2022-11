I referenti del circolo di Corato del Partito Democratico hanno diffuso una nota poco più di mezz'ora prima dell'orario fissato per lo svolgimento del consiglio comunale di venerdì 18 novembre con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e dei bilanci delle società partecipate (in particolare l'Asipu).«L'analisi della situazione patrimoniale ed economica della società partecipata è stata proposta e sollecitata come tematica di confronto sin dall'inizio della consiliatura da parte del Pd nelle opportune sedi politiche ed istituzionali.Invero, tramite i propri consiglieri il Partito Democratico ha evidenziato i limiti di un approccio orientato al rilancio di una società partecipata, da tempo inattiva e senza più dipendenti, che non tenesse in debito conto la notevole esposizione debitoria ereditata dalle precedenti gestioni e dunque affrontasse contestualmente anche il tema del risanamento e del recupero degli equilibri economico finanziari, oltre che di adeguati assetti organizzativi, tutti propedeutici alla continuità aziendale, valutando il conferimento di incarico ad una società di revisione e/o ad un esperto indipendente e l'accesso ad uno degli strumenti introdotto dal codice della crisi e dell'insolvenza delle imprese» hanno sostenuto.«Tanto alla luce anche dei rilievi evidenziati dal Collegio dei revisori nelle precedenti relazioni allegate ai bilanci, da cui emergevano elementi potenzialmente integranti una presunta mala gestio delle precedenti amministrazioni. Si consideri, ad esempio in particolare, l'indicazione di una percentuale di ammortamento dei beni aziendali non propriamente realistica. Alle ridette sollecitazioni hanno fatto seguito» hanno rimarcato.«Si è appreso, invece, che solo nei giorni scorsi è stata formulata dagli uffici comunali la richiesta di un parere/assistenza, con incarico ad un esperto in gestione societaria, circa la verifica della sostenibilità del piano industriale redatto dall'amministratore unico di Asipu. Tale iniziativa, alla luce di quanto sostenuto in precedenza, appare oltremodo tardiva. Il Pd, pur apprezzando gli sforzi fatti dall'amministratore unicoper perseguire la linea del rilancio della società e quanto da lui prospettato nel piano industriale presentato, così come integrato dalla recente relazione, e nel ringraziarlo sentitamente per aver avuto la sensibilità di confrontarsi col partito sulle problematiche sollevate, continua ad interrogarsi sulla opportunità del metodo intrapreso fin dall'origine» hanno aggiunto., rispetto all'effettivo ritorno in termini di benefici per i cittadini, per di più gettando un velo sulle richiamate prassi di chi ha amministrato la partecipata prima dell'attuale gestione.».