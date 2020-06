Contrasto alla povertà, intesa tra il Comune di Corato e la Caritas

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini, con atto d'indirizzo, ha deliberato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Settore Servizi Sociali del Comune di Corato e la Caritas Cittadina con l'obiettivo di fornire sostegno ai cittadini in difficoltà nel periodo di emergenza epidemiologica.Finalità dell'intesa è quella di perseguire, nel proprio territorio, obiettivi di inclusione sociale per persone e famiglie in condizione di vulnerabilità e di povertà, promuovendo azioni e collaborazioni di solidarietà sociale con organizzazioni pubbliche e private, senza scopo di lucro, che operano nel medesimo ambito.Attraverso una rete di servizi alla persona, si intende migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli oltreché la sicurezza dei cittadini attraverso la promozione di pari opportunità, la condivisione di responsabilità e la valorizzazione del capitale umano e sociale della comunità. Il protocollo nasce dalla perfetta sinergia sperimentata tra il Comune di Corato e la Caritas Cittadina in occasione dell'emergenza COVID-19 che ha permesso di aiutare, attraverso l'erogazione di buoni spesa o di pacchi alimentari, quei cittadini che si sono trovati in stato di bisogno.L'Amministrazione Comunale, quindi, ha ritenuto opportuno non disperdere tale fattiva cooperazione ma, anzi, rafforzarla con il preciso scopo di raggiungere, in modo sempre più capillare ed efficace, le fasce più deboli della popolazione cui portare sostegno, ampliando la platea di cittadini bisognosi di forme di sostegno sia economiche sia socio-assistenziali.Gli Enti sottoscrittori del protocollo, pertanto, avranno cura di predisporre tutti gli strumenti utili alla programmazione, al coordinamento e al raccordo gestionale degli interventi, agevolando la massima integrazione tra le rispettive funzioni, le risorse e le specifiche competenze.Il protocollo d'intesa che sarà stipulato nei prossimi giorni, in via sperimentale, avrà la durata di sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione.