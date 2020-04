Controlli della Asl nelle RSA: «Tutti i tamponi effettuati sugli ospiti sono negativi»

In molti comuni della Puglia è nelle residenze socio assistenziali che si sono verificati veri e propri focolai di Coronavirus.Da Canosa, a Bisceglie, a Minervino Murge e a Bari, sono decine gli operatori e gli ospiti contagiati dal covid 19, diversi dei quali sono purtroppo deceduti. In alcuni casi le Asl hanno preso il controllo delle strutture socio sanitarie, fornendo il proprio supporto con l'invio di medici e operatori.Una situazione che ha portato la ASL a tenere alta l'attenzione su tutte le residenze e le case di riposo. Anche a Corato la Asl si è attivata per monitorare alcune situazioni "sospette" ma, fortunatamente, arrivano da Palazzo di Città notizie confortanti.«A seguito del verificarsi di un caso febbrile tra gli ospiti di una RSA di Corato sono state attivate tutte le procedure previste dalle linee guida per il contenimento COVID 19 da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL. Tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi. Da alcuni giorni sono in atto controlli della ASL nelle RSA» si legge in una nota.