Convenienza e cortesia: Decò Market arriva a Molfetta

Da, a) c'è un luogo dove trovare a portata di mano la soluzione per la propria spesa, per la casa e per accontentare tutti i membri della famiglia: in, apre un nuovoIl nuovosarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:30 in orario continuato, e la domenica dalle 8:45 alle 13:45, offrendo quotidianamente prezzi competitivi, servizi personalizzati e un assortimento, vario e selezionato, di prodotti freschissimi e oltre 600 referenze di prodotti confezionati di marca e a marchio Decò.Per l'occasione, i clienti potranno approfittare delle offertevalide dal 27 gennaio al 5 febbraio 2023 e della promozioneattraverso la quale, ogni 30€ di spesa fatta dal 27/01 al 06/02 con la carta fedeltà Essere Decò, i clienti fedeli otterranno in cambio un buono da 5€ utilizzabile su una spesa successiva minima di 30€ fatta dal 13/02 al 16/02.è fatta di persone che "parlano la tua lingua e mangiano come te", che conoscono il gusto dei consumatori: è questo il nostro personale specializzato! Sono persone sempre disponibili ad aiutarti, consigliarti e ascoltare le tue esigenze e i tuoi nuovi bisogni, interpretarli correttamente e soddisfarli al meglio, ogni giorno con professionalità e cortesia.Datrovi migliaia di referenze, selezionate con particolare attenzione per le eccellenze e le specialità locali, in modo da darti la possibilità di scelta tra assortimenti qualificati a prezzi competitivi.Alimentari, detergenza, frutta e verdura, gastronomia, macelleria self-service, salumi e formaggi, self-service, surgelati, extra alimentare: dac'è tutto per la tua spesa, per far contenta tutta la tua famiglia, animali domestici compresi, prenderti cura della tua casa e soprattutto prenderti cura di te!Familiare, accogliente, vicino e affidabile, a Molfetta Decò è la tua scelta quotidiana. Sempre!Scopri il mondo Decò: