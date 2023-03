Convocazione Consiglio Comunale per martedì 7 marzo: tra i punti all'ordine del giorno la nomina di un nuovo consigliere comunale

La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione martedì 7 marzo 2023 con inizio alle ore 18:00 ed occorrendo in 2^ convocazione sabato 11 marzo 2023 alle ore 9:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:1. Surroga della Consigliera Malcangi Anna. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità del Consigliere subentrante.2. Commissioni Consiliari Permanenti - Art. 25 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 4/2023.3. Commissione Comunale per la fornazione e l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari. Surroga della Consigliera dimissionaria Graziella Valente.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.