Paura in una casa di campagna, a fuoco capannina antistante la struttura principale

Momenti di paura quest'oggi attorno alle 16:00, in una villa di campagna in zona Oasi, nei pressi dell'incrocio tra Via San Magno e Via Barletta Grumo. Per cause ancora da accertare, una struttura adiacente la casa, probabilmente un garage, ha preso completamente fuoco. Le fiamme e l'imponente colonna di fumo hanno allertato diversi abitanti della zona che hanno avvertito i VdF.Sul posto, i pompieri hanno domato le fiamme. Chiamata anche un'ambulanza, ma non si registrano problemi seri a persone. La struttura è andata completamente distrutta, nessun danno fortunatamente alla casa adiacente.