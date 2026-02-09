Comune di Corato
Corato approda per la prima volta alla BIT di Milano

Lo stand sarà presente dal 10 al 12 febbraio

Corato - martedì 10 febbraio 2026
Per la prima volta nella sua storia, dal 10 al 12 febbraio, la nostra Città partecipa alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo, il più importante palcoscenico del turismo in Italia, per raccontare l'eccellenza del nostro territorio.

Sotto l'egida del brand Corato Cultivar Bellezza, verrà presentata un'offerta turistica che unisce radici e visione.

Lo stand di Corato sarà dedicato a:
  • Identità e Tradizioni: presenteremo il rilancio della festa patronale di San Cataldo e il dolce dedicato, il PanCataldo.
  • Cultura e Grandi Eventi: spazio al sistema museale SMICO e ai grandi eventi della musica, dello spettacolo e della tradizione.
  • Olioturismo: valorizzare la nostra cultivar Coratina attraverso masterclass e degustazioni tecniche.
  • Strategia e Sviluppo: focus sulla destagionalizzazione e sulla neonata Associazione dei ricettori turistici.
  • Corato Cultivar Bellezza
