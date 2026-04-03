Preso il presunto rapinatore delle farmacie

Potrebbe essere arrivata la svolta attesa da giorni: il presunto rapinatore delle farmacie della zona, autore di una serie di colpi tra i comuni di Corato e Bisceglie, è stato fermato ieri dopo un pomeriggio di grande tensione. Si tratta di, di fatto senza fissa dimora, trasferito nel carcere di Trani.L'uomo ha prima tentato di introdursi in una farmacia del centro cittadino, senza riuscire a portare via nulla grazie alla reazione dei dipendenti, che l'hanno messo in fuga. Subito dopo ha rapinato la parafarmacia erboristeriain via Dante: il bandito è entrato in azione alle ore 20.30, a volto scoperto. Una volta all'interno, poi, avrebbe minacciato il personale brandendo in mano una bottiglia di birra ed intimando la consegna del denaro presente in cassa, pari all'incirca aLa scena, però, è stata notata da alcuni cittadini, fra cui un maresciallo dell'originario di Corato, ma di stanza a Roma, in quel frangente non in servizio, che senza pensarci molto, si è messo all'inseguimento dell'uomo, cercando di bloccarlo prima che riuscisse a scappare. La telefonata al numero unico di emergenza, inoltre, ha permesso un intervento rapidissimo dei poliziotti del, i quali lo hanno arrestato in flagranza, recuperando l'intera refurtiva.Le verifiche, poi, hanno subito fatto emergere un quadro più ampio. L'uomo sarebbe infatti, probabilmente, lo stesso responsabile della rapina avvenuta martedì scorso in un'altra parafarmacia. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo la sequenza dei colpi che negli ultimi giorni aveva creato forte allarme tra la popolazione.