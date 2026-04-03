Cronaca
Preso il presunto rapinatore delle farmacie
Bloccato da un maresciallo fuori servizio dopo aver seminato, presumibilmente, il panico tra Corato e Bisceglie
Corato - venerdì 3 aprile 2026 10.35
Potrebbe essere arrivata la svolta attesa da giorni: il presunto rapinatore delle farmacie della zona, autore di una serie di colpi tra i comuni di Corato e Bisceglie, è stato fermato ieri dopo un pomeriggio di grande tensione. Si tratta di un 39enne originario di Terlizzi, di fatto senza fissa dimora, trasferito nel carcere di Trani.
L'uomo ha prima tentato di introdursi in una farmacia del centro cittadino, senza riuscire a portare via nulla grazie alla reazione dei dipendenti, che l'hanno messo in fuga. Subito dopo ha rapinato la parafarmacia erboristeria Fiore in via Dante: il bandito è entrato in azione alle ore 20.30, a volto scoperto. Una volta all'interno, poi, avrebbe minacciato il personale brandendo in mano una bottiglia di birra ed intimando la consegna del denaro presente in cassa, pari all'incirca a 300 euro.
La scena, però, è stata notata da alcuni cittadini, fra cui un maresciallo dell'Arma originario di Corato, ma di stanza a Roma, in quel frangente non in servizio, che senza pensarci molto, si è messo all'inseguimento dell'uomo, cercando di bloccarlo prima che riuscisse a scappare. La telefonata al numero unico di emergenza 112, inoltre, ha permesso un intervento rapidissimo dei poliziotti del Commissariato di P.S., i quali lo hanno arrestato in flagranza, recuperando l'intera refurtiva.
Le verifiche, poi, hanno subito fatto emergere un quadro più ampio. L'uomo sarebbe infatti, probabilmente, lo stesso responsabile della rapina avvenuta martedì scorso in un'altra parafarmacia. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo la sequenza dei colpi che negli ultimi giorni aveva creato forte allarme tra la popolazione.
L'uomo ha prima tentato di introdursi in una farmacia del centro cittadino, senza riuscire a portare via nulla grazie alla reazione dei dipendenti, che l'hanno messo in fuga. Subito dopo ha rapinato la parafarmacia erboristeria Fiore in via Dante: il bandito è entrato in azione alle ore 20.30, a volto scoperto. Una volta all'interno, poi, avrebbe minacciato il personale brandendo in mano una bottiglia di birra ed intimando la consegna del denaro presente in cassa, pari all'incirca a 300 euro.
La scena, però, è stata notata da alcuni cittadini, fra cui un maresciallo dell'Arma originario di Corato, ma di stanza a Roma, in quel frangente non in servizio, che senza pensarci molto, si è messo all'inseguimento dell'uomo, cercando di bloccarlo prima che riuscisse a scappare. La telefonata al numero unico di emergenza 112, inoltre, ha permesso un intervento rapidissimo dei poliziotti del Commissariato di P.S., i quali lo hanno arrestato in flagranza, recuperando l'intera refurtiva.
Le verifiche, poi, hanno subito fatto emergere un quadro più ampio. L'uomo sarebbe infatti, probabilmente, lo stesso responsabile della rapina avvenuta martedì scorso in un'altra parafarmacia. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo la sequenza dei colpi che negli ultimi giorni aveva creato forte allarme tra la popolazione.
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