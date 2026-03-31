Corgom piange il suo fondatore: un visionario che ha costruito comunità

La scomparsa del fondatore di Corgom lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dell'imprenditoria locale, ma soprattutto nella comunità che negli anni ha saputo costruire attorno alla sua idea di lavoro, innovazione e responsabilità.La sua visione, sempre proiettata al futuro, ha trasformato un'azienda in un progetto umano, fatto di relazioni, fiducia e crescita condivisa.Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ricorda una guida autentica, capace di ascoltare, orientare e sostenere.La sua determinazione non era mai disgiunta da una profonda umanità: qualità che hanno lasciato un segno indelebile in collaboratori, amici e in tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino.Il suo lascito non si esaurisce oggi. Vive nelle persone che ha formato, nelle idee che ha promosso e nel futuro di Corgom, che continuerà a camminare lungo il solco da lui tracciato.La sua storia resta un invito a credere con coraggio in ciò che si costruisce ogni giorno.La redazione di Coratoviva e l'editore si uniscono al dolore della famiglia, dei collaboratori e dell'intera comunità, esprimendo sincere condoglianze e profonda gratitudine per ciò che il fondatore di Corgom ha rappresentato. Alla sua memoria va il nostro rispettoso salut