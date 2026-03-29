Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto»

30 foto Presentazione candidato sindaco di Corato Pietro Zona

Una sala gremita ha accolto la presentazione ufficiale della candidatura di Pietro Zona a sindaco di Corato, un appuntamento che ha registrato una partecipazione ampia da parte di cittadini, rappresentanti istituzionali, candidati al consiglio comunale ed esponenti della coalizione. L'incontro, tenutosi nella serata del 28 marzo, ha segnato l'avvio di un percorso politico sostenuto da una larga alleanza composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UDC, Direzione Corato, Polis, e Zona Comune, realtà che hanno scelto di convergere sulla figura di Pietro Zona per costruire un progetto amministrativo fondato su responsabilità e concretezza.Nel corso della serata sono intervenuti i parlamentari e i consiglieri regionali delle diverse sigle politiche che sostengono la candidatura di Pietro Zona a sindaco di Corato. Tra loro il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, i senatori Dario Damiani (Forza Italia), Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia), gli europarlamentari on. Francesco Ventola e on. Michele Picaro (Fratelli d'Italia) i consiglieri regionali Fabio Romito (Lega) e Andrea Ferri (Fratelli d'Italia) e il vice segretario nazionale dell'Udc, on. Gianfranco Chiarelli. Tutti, insieme ai rappresentanti locali delle forze che compongono la coalizione, hanno evidenziato le ragioni della scelta condivisa e il valore del profilo di Pietro Zona, sottolineando la necessità di un approccio serio e affidabile alla guida della città.Nel suo intervento, Pietro Zona ha richiamato la dimensione personale della decisione di candidarsi, ribadendo il metodo che intende portare nell'amministrazione: «Ho passato anni ad ascoltare più che a parlare, perché le parole riempiono le piazze, ma è l'ascolto che cambia le città».Ha poi sottolineato il legame costruito nel tempo con Corato: «Io non sono nato qui, è vero. Ma conta dove scegli di restare, dove decidi di far crescere i tuoi figli. Corato non è stata solo il luogo in cui ho lavorato: è diventata parte della mia vita». Pietro Zona ha ricordato gli anni trascorsi in prima linea, a contatto con le difficoltà e con la forza della comunità: «Ho visto preoccupazioni e paure, ma ho visto anche persone che lavorano, resistono, non si arrendono. Questa è la vera Corato».Rivendicando un approccio pragmatico e lontano dalle promesse elettorali di circostanza, ha poi aggiunto: «Le promesse le fanno tutti, le mantengono in pochi. Io voglio fare una cosa diversa: voglio esserci. Sempre». Nel suo intervento, il candidato sindaco ha in più occasioni delineato la sua idea di amministrazione: «Corato non ha bisogno di parole complicate, ma di cose semplici che funzionano: strade curate, servizi che rispondono, uffici che ascoltano. Il rispetto non si dice, si dimostra».Non è mancato anche un passaggio sulla genesi della candidatura, frutto di un confronto ampio all'interno della coalizione: «Questa candidatura nasce dal dialogo tra persone che hanno scelto di sostenere un percorso non per convenienza, ma per responsabilità. Non conta da dove provieni, conta cosa fai».Ribadendo la sua estraneità ai meccanismi della politica tradizionale, ha evidenziato: «Non vengo dalla politica e non lo nascondo. Non ho posizioni da tutelare né interessi da proteggere. Ho solo un impegno da prendermi, e intendo rispettarlo».La conclusione del suo intervento è stata un appello diretto alla città: «Io questa città non l'ho solo servita. L'ho scelta. E quando scegli un posto, non lo fai a metà. Se voi ci sarete, io ci sarò. Corato merita serietà, presenza, rispetto. Io sono pronto. Facciamolo insieme».