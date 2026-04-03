Venerdì Santo, porta aperta al silenzio dell’Addolorata

Fino a mezzogiorno,accoglie passi discreti e sguardi raccolti: un varco di luce tenue dove i fedeli possono sostare davanti alla Maria Santissima Addolorata, madre ferita e custode di ogni dolore umano.Il maltempo ha impedito lo svolgersi della tradizionale processione mattutina, lasciando alla città un silenzio più fitto, quasi un velo che accompagna la meditazione del Venerdì Santo.Nel pomeriggio, quando il giorno comincerà a inclinarsi, la comunità ritroverà il ritmo antico della. Alle 18, le strade si faranno lente, il tempo si stringerà attorno ai simboli della Passione e il silenzio diventerà preghiera condivisa.