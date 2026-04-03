Religione
Venerdì Santo, porta aperta al silenzio dell’Addolorata
Alle 18 il cammino antico dei Santi Misteri attraverserà la città
Corato - venerdì 3 aprile 2026 10.01
Fino a mezzogiorno, la chiesa di San Giuseppe accoglie passi discreti e sguardi raccolti: un varco di luce tenue dove i fedeli possono sostare davanti alla Maria Santissima Addolorata, madre ferita e custode di ogni dolore umano.
Il maltempo ha impedito lo svolgersi della tradizionale processione mattutina, lasciando alla città un silenzio più fitto, quasi un velo che accompagna la meditazione del Venerdì Santo.
Nel pomeriggio, quando il giorno comincerà a inclinarsi, la comunità ritroverà il ritmo antico della processione dei Santi Misteri. Alle 18, le strade si faranno lente, il tempo si stringerà attorno ai simboli della Passione e il silenzio diventerà preghiera condivisa.
Il maltempo ha impedito lo svolgersi della tradizionale processione mattutina, lasciando alla città un silenzio più fitto, quasi un velo che accompagna la meditazione del Venerdì Santo.
Nel pomeriggio, quando il giorno comincerà a inclinarsi, la comunità ritroverà il ritmo antico della processione dei Santi Misteri. Alle 18, le strade si faranno lente, il tempo si stringerà attorno ai simboli della Passione e il silenzio diventerà preghiera condivisa.
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