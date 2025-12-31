Palazzo di Città
Corato sbarca in Aeroporto di Bari e sale sui treni della Ferrotramviaria

​Il sindaco Corrado De Benedittis: «Credo che sia il miglior modo per chiudere l'anno»

Corato - mercoledì 31 dicembre 2025 11.12
Dal 1° marzo la città di Corato avrà i seguenti spazi pubblicitari col suo brand CoratoCultivarBellezza presentato lo scorso 12 dicembre:

Aeroporto
  • N. 2 Pannelli su Porta Ingresso hall arrivi.
  • N. 10 totem digitali in vari settori dell'area aeroportuale.
Ferrotramviaria
Spot sui monitor a bordo dei treni su:
  • Linea Bari-Aeroporto-Andria e viceversa
  • Linea Bari-Ospedale San Paolo e viceversa.

​Il sindaco Corrado De Benedittis: «Ringrazio il SUAP e il Settore cultura per aver lavorato fino a un'ora fa per produrre gli atti conseguenti alla delibera di Giunta. Credo che sia il miglior modo per chiudere un anno che ha visto il Comune di Corato affermarsi sul piano metropolitano e anche oltre per le sue politiche di promozione del territorio e d'investimento nella crescita del sistema città».

