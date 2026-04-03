A Corato la processione penitenziale dei Misteri per il Venerdì Santo

18 foto Processione dei Misteri

I riti della Settimana Santa continuano con il Venerdì Santo e, in particolare, con lacon la partecipazione corale di tutte le confraternite, associazioni e autorità civili e militari.La processione dei Misteri, partita dalla Chiesa San Giuseppe, ha attraversato, dopo diversi anni, le vie del quartiere parrocchiale di San Gerardo e, per la prima volta, Via Don Luigi Orione.Le strade si sono riempite di credenti che, in religioso silenzio, hanno omaggiato le nove statue rappresentanti la passione, la crocifissione e la morte di Gesù.Momento particolarmente significativo si è avuto con l'omaggio dei bambini e delle bambine di Fata Zucchina di una rosa rossa al simulacro di Gesù morto e dell'Addolorata. Un gesto semplice, ma utile per trasmettere alle generazioni future la devozione, o almeno, la conoscenza di questi riti.Il corteo processionale è stato accompagnato dalle note delle marce funebri coratine "Dolore di madre" del M° Vilella e "Pensiero funebre" del M° Miglietta dirette dal Maestro Giorgio Loiodice ed eseguite dalla banda "Raffaele Miglietta".La serata è proseguita con il suggestivo e tradizionale percorso "a luci spente" per le vie del centro storico, grazie alla collaborazione della Pro Loco Quadratum.