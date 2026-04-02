Rapina una parafarmacia in via Dante, poi si allontana. Bloccato dalla Polizia

La prontezza di un maresciallo dell', fuori servizio, e l'intervento dei poliziotti delhanno consentito, in serata, di fermare e arrestare un, originario di Terlizzi, autore di una rapina in via Dante, dove la parafarmacia erboristeriaè stata presa di mira dall'uomo.Il bandito solitario, di fatto senza fissa dimora, è entrato nell'esercizio commerciale verso le ore 20.30, agendo a volto scoperto, approfittando di un momento di minor afflusso. Una volta all'interno, poi, avrebbe minacciato il personale brandendo in mano una bottiglia di birra e intimando la consegna del denaro presente in cassa. Dopo aver arraffato l'incasso - pari all'incirca a-, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi lungo la strada, sperando di far perdere le proprie tracce.La scena, però, è stata notata da alcuni cittadini, fra cui un maresciallo dell'originario di Corato, ma di stanza a Roma, in quel frangente non in servizio, che senza pensarci molto, si è messo all'inseguimento dell'uomo, cercando di bloccarlo prima che riuscisse a scappare. La telefonata al numero unico di emergenza, inoltre, ha permesso un intervento rapidissimo delle volanti delcittadino, già presenti nell'area per i consueti controlli del territorio cittadino.Gli agenti hanno individuato l'uomo, con dei precedenti specifici, e l'hanno fermato dopo un inseguimento. Nell'esercizio nessuno è rimasto ferito, ma i dipendenti hanno vissuto attimi di paura. La refurtiva è stata recuperata e già restituita ai titolari, mentre il, accusato di rapina, è stato condotto nel