La Polizia di Stato
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Cronaca

Rapina una parafarmacia in via Dante, poi si allontana. Bloccato dalla Polizia

Operazione lampo degli agenti del Commissariato cittadino: il rapinatore, con precedenti specifici, è stato inseguito da alcuni passanti

Corato - giovedì 2 aprile 2026 21.38
La prontezza di un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, fuori servizio, e l'intervento dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno consentito, in serata, di fermare e arrestare un 39enne, originario di Terlizzi, autore di una rapina in via Dante, dove la parafarmacia erboristeria Fiore è stata presa di mira dall'uomo.

Il bandito solitario, di fatto senza fissa dimora, è entrato nell'esercizio commerciale verso le ore 20.30, agendo a volto scoperto, approfittando di un momento di minor afflusso. Una volta all'interno, poi, avrebbe minacciato il personale brandendo in mano una bottiglia di birra e intimando la consegna del denaro presente in cassa. Dopo aver arraffato l'incasso - pari all'incirca a 300 euro -, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi lungo la strada, sperando di far perdere le proprie tracce.

La scena, però, è stata notata da alcuni cittadini, fra cui un maresciallo dell'Arma originario di Corato, ma di stanza a Roma, in quel frangente non in servizio, che senza pensarci molto, si è messo all'inseguimento dell'uomo, cercando di bloccarlo prima che riuscisse a scappare. La telefonata al numero unico di emergenza 112, inoltre, ha permesso un intervento rapidissimo delle volanti del Commissariato cittadino, già presenti nell'area per i consueti controlli del territorio cittadino.

Gli agenti hanno individuato l'uomo, con dei precedenti specifici, e l'hanno fermato dopo un inseguimento. Nell'esercizio nessuno è rimasto ferito, ma i dipendenti hanno vissuto attimi di paura. La refurtiva è stata recuperata e già restituita ai titolari, mentre il 39enne, accusato di rapina, è stato condotto nel carcere di Trani.
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