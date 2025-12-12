Primavera Fest
Si presenta ufficialmente il brand "Corato Cultivar Bellezza"

Incontro pubblico domani pomeriggio a Palazzo Gioia

Corato - venerdì 12 dicembre 2025
Nasce il brand "Corato Cultivar Bellezza": il progetto verrà presentato domani 13 dicembre, alle ore 18.30 in un incontro pubblico dedicato alla visione strategica che unisce bellezza, identità e collaborazione, per raccontare un nuovo modo di valorizzare il territorio e coinvolgere gli operatori dei settori culturali, turistici e produttivi.

«Un momento di confronto per condividere idee, obiettivi e prospettive legate allo sviluppo della città, partendo dalle sue eccellenze e dal senso di appartenenza che caratterizza la comunità coratina - si legge nella nota dell'amministrazione comunale - Un passo importante verso una narrazione condivisa della città di Corato».

La presentazione si svolgerà domani, 13 dicembre, ore 18.30, Piano Nobile, Palazzo Gioia a Corato.
Locandina presentazione brand Corato Cultivar Bellezza
  • Palazzo Gioia
  • Corato Cultivar Bellezza
