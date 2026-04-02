Giovedì Santo. <span>Foto Anna Lops</span>
Giovedì Santo. Foto Anna Lops
Religione

Altare della Reposizione: il Giovedì Santo a Corato

Un momento di raccoglimento e comunità nelle diverse chiese cittadine

Corato - giovedì 2 aprile 2026 22.20
L'Altare della Reposizione è il luogo sacro preparato nelle chiese per conservare l'Eucarestia dopo la Messa in Coena Domini.

Un momento che riunisce i fedeli, e non solo, il Giovedì Santo in tutte le chiese cittadine.

L'Altare rimane allestito fino al pomeriggio del Venerdì Santo, quando, durante la celebrazione della Passione del Signore, l'Eucaristia viene distribuita ai fedeli.

Gli altari sono addobbati a festa per questa occasione: fiori, spighe, candele, strutture in legno con tessuti preziosi. La luce rimane soffusa per indicare il triste momento in attesa delle celebrazioni del pomeriggio dove si commemora la Morte del Cristo.

Nella tradizione e nel linguaggio popolare gli altari della reposizione vengono chiamati "Sepolcri" soprattutto nei centri dell'Italia meridionale: con il termine "andare a fare i sepolcri" si intende proprio il visitare il sepolcro di Cristo addobbato.
9 fotoGiovedì Santo
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