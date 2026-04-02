Altare della Reposizione: il Giovedì Santo a Corato

9 foto Giovedì Santo

L'Altare della Reposizione è il luogo sacro preparato nelle chiese per conservare l'Eucarestia dopo laUn momento che riunisce i fedeli, e non solo, il Giovedì Santo in tutte le chiese cittadine.L'Altare rimane allestito fino al pomeriggio del Venerdì Santo, quando, durante la celebrazione della Passione del Signore, l'Eucaristia viene distribuita ai fedeli.Gli altari sono addobbati a festa per questa occasione: fiori, spighe, candele, strutture in legno con tessuti preziosi. La luce rimane soffusa per indicare il triste momento in attesa delle celebrazioni del pomeriggio dove si commemora la Morte del Cristo.Nella tradizione e nel linguaggio popolare gli altari della reposizione vengono chiamati "Sepolcri" soprattutto nei centri dell'Italia meridionale: con il termine "andare a fare i sepolcri" si intende proprio il visitare il sepolcro di Cristo addobbato.