Il brand “Corato Cultivar Bellezza” alla Fiera del Levante di Bari

Appuntamento fissato per domattina allo stand di Confcommercio nel nuovo padiglione dell’arredamento

Corato - giovedì 18 settembre 2025
Anche la nostra città sarà presente alla Fiera del Levante di Bari con "Corato Cultivar Bellezza" nella giornata di domani, venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 11, allo stand di Confcommercio nel nuovo padiglione dell'arredamento.

«L'evento, organizzato da Confcommercio Corato, sarà un'occasione speciale per valorizzare le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche della nostra città» si legge nella nota che annuncia l'iniziativa «Il Comune di Corato sarà presente a testimonianza del rapporto sinergico e virtuoso che unisce istituzioni, associazioni di categoria e imprese locali, lavorando insieme per promuovere la crescita culturale e turistica del territorio».

Porteranno i loro saluti il sindaco Corrado De Benedittis e Vito d'Ingeo, presidente di Confcommercio Puglia. Interverranno nel corso della mattinata Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica, Luigi Menduni, presidente di G.I. Conf. Corato, Beniamino Marcone, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Corato, Concetta Bucci, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Corato, e Pippo Sciscioli, dirigente Cultura-Suap. Modererà Stefano Procacci.
