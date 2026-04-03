Venerdì Santo
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Religione

Venerdì Santo: la Confraternita di San Giuseppe celebra in chiesa l'Addolorata

La confraternita di San Giuseppe ha mantenuto il ricco programma del venerdì Santo nonostante la pioggia

Corato - venerdì 3 aprile 2026 12.15
Le condizioni meteo avverse non hanno permesso l'uscita della statua di Maria Santissima Addolorata. Nonostante ciò, la confraternita di San Giuseppe ha mantenuto il ricco programma della mattinata che si è svolto nella chiesa stessa.

Un primo momento di preghiera è stato guidato da don Mauro Camero, insieme alle consorelle, ai confratelli e ai devoti portatori attorno al simulacro della Vergine Addolorata.

Un secondo momento, invece, è stato presieduto da don Paolo Spera con la partecipazione della comunità parrocchiale del Sacro Cuore, e successivamente da don Fabrizio Colamartino insieme alla comunità della Sacra Famiglia.
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Tanti i fedeli che si sono avvicinati per rendere omaggio all'Addolorata, in un'atmosfera carica di fede e devozione anche grazie a un silenzio irreale e ad un'atmosfera quasi sospesa.

I riti del Venerdì Santo continueranno con la processione dei misteri nel pomeriggio.
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