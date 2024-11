Corato e l'opportunità di un'area camper gratuita

Cronologia dei fatti

Il progetto sosta camper e i successivi silenzi

L'associazione Camperando riporta il progetto all'attenzione

Quali prospettive?

Per la seconda volta in due anni,. Una struttura di questo tipo sarebbe fondamentale per attrarre il turismo itinerante, incentivare gli arrivi e generare un indotto positivo per l'economia locale. Tuttavia, nella città ha lasciato sfumare un finanziamento regionale dedicato, mentreNel novembre del 2022,, consigliera di maggioranza, aveva presentato al Consiglio comunale una mozione per la creazione di un'area camper attrezzata a Corato; una proposta subito accolta e approvata all'unanimità.L'idea era promossa anche dall'associazione "", da anni attiva sul territorio e sostenitrice delle potenzialità turistiche dei camperisti. Eppure, quel progetto, pur avviato con promesse e approvazioni, è lentamente scomparso dal radar amministrativo.Dopo l'approvazione della mozione, nonostante l'iniziale slancio, il progetto sembra essere stato dimenticato. Nel, l'area camper non era inclusa. Questo ha spinto la consigliera D'Introno a presentare un emendamento, in cui chiedeva di inserire il progetto tra gli obiettivi strategici del DUP, ma l'iniziativa è stata bocciata. La maggioranza, fatta eccezione per la stessa D'Introno, ha votato contro, mentre l'opposizione si è astenuta.Anche durante il Consiglio comunale delin occasione della discussione della Nota di aggiornamento al DUP, l'area camper è rimasta fuori dai piani. Nonostante le rassicurazioni del sindaco che "tutto era già deciso e in corso", non si sono viste azioni concrete. L'assessora all'Urbanistica Antonella Varesano, interpellata in merito, ha spiegato che due aree erano state visionate ma bocciate dall'associazione Camperando, poiché ritenute inadatte. Da quel momento, il progetto sembra essersi definitivamente arenato.Recentemente, l'associazione Camperando ha nuovamente sollecitato il sindaco, inviando una PEC in cui chiede di prendere in considerazione un nuovo bando ministeriale che, ancora una volta, renderebbe possibile realizzare l'area camper a costo zero. Il messaggio è chiaro:, come dimostrato anche lo scorso Carnevale, quando nel piazzale vicino al parco comunale fu allestita un'area di sosta temporanea, che portò in città quasi cento camper e numerosi visitatori. Quei giorni hanno offerto un assaggio dell'impatto positivo che una struttura permanente potrebbe avere.. La realizzazione di un'area camper non porterebbe che vantaggi a Corato, creando un nuovo flusso turistico e supportando le attività locali.In attesa di una risposta definitiva, resta