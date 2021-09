CamperAndo Corato al Salone del Camper di Parma

Camper…Ando Camper Club di Corato sarà presente al Salone del Camper di Parma che ha aperto i suoi battenti sabato 11 settembre e sarà visitabile fino a domenica 19.I rappresentanti del Club saranno ospiti dello Stand dell'Unione Club Amici, Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori che sarà posizionato all'ingresso principale della kermesse parmense. "Con tutti i 125 club aderenti alla Federazione festeggeremo il 18 settembre il 25° Anniversario della sua nascita" - scrive il Vice Presidente Aldo Mangano.Il Salone del Camper di Parma è la manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati del settore, ma non solo. Dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio; tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora.Ormai il settore cresce costantemente ma purtroppo cresce in maniera sproporzionato se confrontato alla ricettività delle nostre città. Il turismo per la nostra Regione è un vero traino per l'economia, ma il turismo itinerante incontra ancora tante problematiche. Migliaia di città come Corato e borghi bellissimi nella nostra Regione aspettano solo di essere valorizzati e scoperti da un target turistico definito "esperenziale" rappresentato principalmente dai camperisti. Il turismo Itinerante è l'unico turismo che non soffre di stagionalità. In altre zone d'Italia sta segnando una vera e propria svolta anche e soprattutto in tempi di Pandemia.Serve una risposta seria, immediata e soprattutto chiara all'implementazione di un turismo sano e consapevole da parte del nostro Comune. Ormai sono anni che continuamente rigettiamo richieste di club che vorrebbero sostare per partecipare ad eventi ormai lanciati come il Carnevale, la JOaJO, eventi sportivi e come quest'anno abbiamo avuto richieste di equipaggi che volevano visitare la mostra del Pendio, o club che vorrebbero organizzare raduni.La creazione di una Area Sosta attrezzata porterebbe notevoli vantaggi all'economia locale ma queste problematiche continuano a non trovare ne un tavolo di lavoro figuriamoci una soluzione.Il Presidente dell'Area Sud Est della Federazione Unione Club Amici e Presidente del nostro club il coratino Luigi Rutigliano e il Presidente Nazionale Ivan Perriera sono continuamente a lavoro e speriamo che la situazione cambi nel più breve tempo possibile e portino Corato ad essere Comune Amico del Turismo Itinerante.