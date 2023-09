Corato e Roccaromana, unite nella fede per San Cataldo

Il culto di San Cataldo è molto sentito nella nostra città, ma Corato non è l'unica in cui si venera il Vescovo irlandese. Oltre a Taranto, tra le altre cittadine che hanno San Cataldo come Santo Patrono, vi è quella di Roccaromana, comune in provincia di Caserta con meno di mille abitanti.In occasione delle celebrazioni di San Cataldo a Corato dello scorso agosto, alcuni abitanti della città campana hanno partecipato alle celebrazioni del nostro Patrono ed ora, in occasione della festa patronale in quel di Roccaromana, alcuni componenti della Deputazione di San Cataldo Corato il 23 settembre, saranno ospitati dal Comitato Feste Patronali di Roccaromana, dove si vivrà l'ultimo giorno della novena in preparazione alla Festa il 24 di settembre.Un modo meraviglioso per condividere la devozione e le tradizioni.