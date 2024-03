San Cataldo, la processione della statua di Roccaromana è annullata

La Deputazione Maggiore di San Cataldo, avvisa la cittadinanza che la statua lignea di San Cataldo di Roccaromana, non potrà essere portata e accolta nella nostra città, per motivi di problematiche tecniche e della preziosità e al valore artistico del simulacro. Pertanto, la processione prevista alle 17:30 non si svolgerà.L'intero programma rimarrà invariato, con l'invito a partecipare al Pontificale alle ore 19:30, dove sottoscriveremo l'Atto di Gemellaggio.Di seguito la comunicazione ufficiale di Don Marcello Santagata, parroco di Roccaromana"In vista del gemellaggio tra le comunità parrocchiali di Roccaromana e Corato era previsto l'arrivo del nostro busto ligneo raffigurante l'immagine di San Cataldo, nostro comune patrono. Stiamo parlando di un'opera artistica del 1800. Proprio in riferimento a tale aspetto legato alla preziosità e al valore artistico dell'opera, siamo estremamente dispiaciuti nel dovervi comunicare che, per varie problematiche tecniche relative allo spostamento, siamo impossibilitati a trasportare l'immagine del nostro santo patrono nella vostra comunità. Ci scusiamo per l'imprevisto e, allo stesso tempo, ringraziamo quanti tra voi si sono impegnati per accogliere in maniera del tutto solenne la nostra sacra effige. Nonostante questa incresciosa notizia vivremo ugualmente l'evento del gemellaggio, celebrando insieme il giorno dedicato alla nascita al cielo di San Cataldo."