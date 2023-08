San Cataldo, la statua lignea del patrono torna a casa: la festa è finita

La processione del lunedì, con la statua lignea di San Cataldo che lascia la luminosa e sfarzosa "macchina" di Piazza Plebiscito, segna inesorabilmente la fine della Festa Patronale.Una tre giorni intensa, molto viva sia dal punto di vista religioso, che da quello folkloristico. Tantissimi i coratini e non che si sono riversati per le vie cittadine in questo lungo weekend, per una festa curata in ogni piccolo dettaglio e ricco di chicche, come le esibizioni "street" della Conturband e la Zagor streetband, che hanno di fatto concluso gli eventi in cartellone.Una festa senza sbavature, positiva anche dal punto di vista della sicurezza, nonostante le premesse non molto esaltanti, con l'episodio degli spari contro il giostraio.Questa sera la chiusura del cerchio, con il concerto "fuori cartellone" di Daniele Silvestri, in Piazza Cesare Battisti. L'ingresso è gratuito.