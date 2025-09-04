Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità

Il sindacocomunica che giovedì 11 settembre, alle ore 9.30, il Prefetto di Bari,che si svolgerà a Corato presso il Palazzo di Città. Si conferma in tal modo il consolidato spirito di collaborazione tra Comune di Corato e Prefettura di Bari.Nei giorni scorsi, il sindaco aveva evidenziato al Prefetto, con proprie missive, le forti criticità riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica in città, in ultimo il grave episodio che ha visto l'incendio di due autovetture dell'Ispettore Superioredella Polizia Locale.«Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Bari per la grande sensibilità e attenzione che riserva alla città di Corato. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per affrontare questioni complesse come quelle attinenti all'ordine e sicurezza pubblica» afferma il sindaco De Benedittis.