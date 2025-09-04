Prefetto Francesco Russo
Prefetto Francesco Russo
Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità

Francesco Russo presiederà il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica

Corato - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il sindaco Corrado De Benedittis comunica che giovedì 11 settembre, alle ore 9.30, il Prefetto di Bari, Francesco Russo, presiederà il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica che si svolgerà a Corato presso il Palazzo di Città. Si conferma in tal modo il consolidato spirito di collaborazione tra Comune di Corato e Prefettura di Bari.

Nei giorni scorsi, il sindaco aveva evidenziato al Prefetto, con proprie missive, le forti criticità riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica in città, in ultimo il grave episodio che ha visto l'incendio di due autovetture dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca della Polizia Locale.

«Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto di Bari per la grande sensibilità e attenzione che riserva alla città di Corato. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per affrontare questioni complesse come quelle attinenti all'ordine e sicurezza pubblica» afferma il sindaco De Benedittis.
