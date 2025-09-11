Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa"

La città di Corato ha ospitato, questa mattina, il Comitato Provinciale Dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto da. Indetto a causa delle forti criticità riguardo l'ordine e la sicurezza pubblica in città, soprattutto in conseguenza dell'incendio di due autovetture dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca della Polizia Postale, l'incontro evidenzia la collaborazione in atto tra Comune di Corato e Prefettura di Bari.Presenti il Sindaco De Benedittis, il Presidente del Consiglio Valeria Mazzone, il Questore, il Generale Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza."Abbiamo ribadito, nel corso dell'incontro, l'importante presenza delle forze di polizia nel territorio di Corato, con tanti importanti risultati ottenuti, soprattutto sul fronte del contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo siamo consapevoli della necessità di dare sempre maggior sicurezza ai cittadini di Corato.. Ci sarà un'attività ancor più pregnante da parte delle forze di polizia, in una fascia oraria di interesse, cioè quella serale-notturna e a questo affiancheremo anche interventi da parte dei servizi sociali. C'è un'attenzione particolare nei confronti delle fasce più giovani. Questa zona permetterà di allontanare da quelle zone che verranno individuate dai provvedimenti, le persone che hanno determinati comportamenti. È una forma di prevenzione., queste le parole del Prefetto."Tutti gli interventi che il Comune può mettere in campo sono di fatto in essere oggi. Noi abbiamo già, nello scorso anno e nell'anno precedente, stanziato somme di denaro che vanno a supporto dell'attività per l'inclusione delle scuole, delle agenzie educative. Così come tutti gli investimenti possibili fatti sulla polizia locale sono di fatto stati eseguiti. Proprio ieri si è conclusa la selezione per l'assunzione di sei nuovi vigili a tempo indeterminato. Abbiamo anche stanziato leche però hanno ovviamente una funzione diversa da chi lavora poi in pianta stabile. Voglio ricordare che nel corso di 5 anni abbiamo fatto ben tre concorsi pubblici per assumere nell'ambito della polizia locale. Tutti gli strumenti sono in essere ma siamo di fronte a problemi complessi. È necessario avere un approccio plurale da più punti di vista.nella consapevolezza che problemi complessi richiedono risposte complesse", ha affermato il Sindaco De Benedittis.