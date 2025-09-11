Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. <span>Foto Anna Lops</span>
Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. Foto Anna Lops
Vita di Città

Sicurezza a Corato, dal 22 settembre scatta la "zona rossa"

Stamattina il Prefetto di Bari Russo per il Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica

Corato - giovedì 11 settembre 2025 12.23
La città di Corato ha ospitato, questa mattina, il Comitato Provinciale Dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto da Francesco Russo, Prefetto di Bari. Indetto a causa delle forti criticità riguardo l'ordine e la sicurezza pubblica in città, soprattutto in conseguenza dell'incendio di due autovetture dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca della Polizia Postale, l'incontro evidenzia la collaborazione in atto tra Comune di Corato e Prefettura di Bari.

Presenti il Sindaco De Benedittis, il Presidente del Consiglio Valeria Mazzone, il Questore, il Generale Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

"Abbiamo ribadito, nel corso dell'incontro, l'importante presenza delle forze di polizia nel territorio di Corato, con tanti importanti risultati ottenuti, soprattutto sul fronte del contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo siamo consapevoli della necessità di dare sempre maggior sicurezza ai cittadini di Corato. Noi faremo un periodo di zona a vigilanza rafforzata, quello che giornalisticamente si chiama "zona rossa", a partire dal 22 settembre. Ci sarà un'attività ancor più pregnante da parte delle forze di polizia, in una fascia oraria di interesse, cioè quella serale-notturna e a questo affiancheremo anche interventi da parte dei servizi sociali. C'è un'attenzione particolare nei confronti delle fasce più giovani. Questa zona permetterà di allontanare da quelle zone che verranno individuate dai provvedimenti, le persone che hanno determinati comportamenti. È una forma di prevenzione. La zona rossa dovrebbe durare circa 45 giorni", queste le parole del Prefetto.

"Tutti gli interventi che il Comune può mettere in campo sono di fatto in essere oggi. Noi abbiamo già, nello scorso anno e nell'anno precedente, stanziato somme di denaro che vanno a supporto dell'attività per l'inclusione delle scuole, delle agenzie educative. Così come tutti gli investimenti possibili fatti sulla polizia locale sono di fatto stati eseguiti. Proprio ieri si è conclusa la selezione per l'assunzione di sei nuovi vigili a tempo indeterminato. Abbiamo anche stanziato le risorse per assunzione di vigili a tempo determinato, che però hanno ovviamente una funzione diversa da chi lavora poi in pianta stabile. Voglio ricordare che nel corso di 5 anni abbiamo fatto ben tre concorsi pubblici per assumere nell'ambito della polizia locale. Tutti gli strumenti sono in essere ma siamo di fronte a problemi complessi. È necessario avere un approccio plurale da più punti di vista. Ognuno deve fare la sua parte nella consapevolezza che problemi complessi richiedono risposte complesse", ha affermato il Sindaco De Benedittis.
Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza PubblicaComitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza PubblicaComitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza PubblicaComitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza PubblicaComitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica
  • Sicurezza
  • Prefetto
Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
11 settembre 2025 Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie»
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo " con buoni didattici
11 settembre 2025 Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici
Altri contenuti a tema
Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie» Comitato sicurezza a Corato, «è indispensabile che tutta la società si mobiliti, a cominciare dalle scuole e dalle famiglie» Il resoconto dell'incontro
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Politica Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Attualità Fissato a Corato l'incontro col Prefetto per l'emergenza criminalità Francesco Russo presiederà il Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica
Sicurezza a Corato, le azioni messe in campo dal sindaco De Benedittis Territorio Sicurezza a Corato, le azioni messe in campo dal sindaco De Benedittis Sistema di vigilanza privata in città e richiesta al Prefetto di aumento di organico delle forze dell'ordine
A Corato il servizio di vigilanza notturna per una maggiore sicurezza in città Attualità A Corato il servizio di vigilanza notturna per una maggiore sicurezza in città Sarà attivo fino al prossimo 31 dicembre
Intelligenza Artificiale e Sicurezza Urbana: se ne parla a Corato Eventi Intelligenza Artificiale e Sicurezza Urbana: se ne parla a Corato Appuntamento per il convegno il 12 dicembre presso la Sala Riunioni di CMA Lifts
Segnaletica verticale abbattuta sulla SP234, alla svolta per Corato - San Magno Territorio Segnaletica verticale abbattuta sulla SP234, alla svolta per Corato - San Magno «L'appello alla Città Metropolitana di ripristinare tutto al più presto»
«Episodi di spaccio, furti di auto e nelle case, rapine, minacce ed estorsioni sono all'ordine del giorno» Politica «Episodi di spaccio, furti di auto e nelle case, rapine, minacce ed estorsioni sono all'ordine del giorno» I consiglieri comunali di minoranza di Corato con il senatore Melchiorre a Bari dal Prefetto
Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
11 settembre 2025 Inizio scuola, il messaggio del sindaco De Benedittis e dell'assessore Marcone
“Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
11 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: il Festival è per tutti
“Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
11 settembre 2025 “Caro Domani-Summer Camp”, in Contrada Finizio l'evento conclusivo
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
11 settembre 2025 Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis
Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
11 settembre 2025 Abbandono rifiuti, Legambiente Corato ricevuta dal presidente Bat Lodispoto
Formazione continua, il motore nascosto del project management
11 settembre 2025 Formazione continua, il motore nascosto del project management
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
11 settembre 2025 A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo "
11 settembre 2025 Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.