Corato perde un'icona di cultura, addio a Pina Masciavé

Una perdita incolmabile per la comunità di Corato quella di Pina Masciavè, icona di cultura venuta a mancare quest'oggi.Insegnante, Responsabile diocesana del Movimento Vivere In e fondatrice e presidente dell'Università della Terza Età "Edith Stein" di Corato, Pina Masciavè ha seguito i passi di don Nicola Giordano e diffuso e trasmesso con immancabile passione l'importanza della conoscenza e della cultura, specie attraverso il dialogo e la condivisione.La sua figura resterà nel cuore dell'intera comunità cittadina e del Cenacolo "Vivere In" che la ricorda con queste parole: «Il Movimento "Vivere In" piange questa testimone che ha sposato fin dai primi passi il cammino tracciato dal fondatore don Nicola Giordano e con tutta la sua vita l'ideale del vivere la configurazione a Cristo con una dimensione di vita contemplativa nel mondo.Ha saputo come insegnante incarnare questo messaggio sul piano educativo e culturale, con uno sguardo sempre nuovo ed ottimista, portandolo oltre la sua professione, con un impegno costante nel diffondere la bellezza della condivisione tra generazioni e idee.Infaticabile costruttrice di dialogo, ha servito come laica impegnata la Chiesa Cattolica come componente delle Commissioni CEI e ha fortemente sostenuto la nascita dell'Università della Terza Età "Edith Stein" di Corato.Siamo grati al Signore, seppur nello sconforto della perdita terrena, di averci regalato la presenza di Pina, buona seminatrice della sua Parola, e certi che la sua costanza nella fede ha dato e darà ancora molto frutto».«Infaticabile costruttrice di dialogo, ha servito come laica impegnata la Chiesa Cattolica come componente delle Commissioni CEI e ha fortemente sostenuto la nascita della nostra UTE» - così la ricordano dalla "Edith Stein - Ha saputo come insegnante incarnare questo messaggio sul piano educativo e culturale, con uno sguardo sempre nuovo ed ottimista, portandolo oltre la sua professione, con un impegno costante nel diffondere la bellezza della condivisione tra generazioni e idee.Grazie Pina per la tua amorevole presenza, amica e attenta alle esigenze di ciascuno di noi, animatrice e ispiratrice di tante nostre iniziative e progetti. Grazie Pina per averci insegnato il "ben vivere" sia nella gioia, sia nei momenti più difficili. Splenda in te ora la luce del Signore, ti abbracciamo nella preghiera».Anche il sindaco De Benedittis si unisce al commiato dalla nostra concittadina: «Se n'è andata poco fa, nel giorno di Natale, la carissima Pina Masciavè. Esponente di primo piano del Movimento di Spiritualità Vivere In, è stata per Corato tra le più autorevoli espressioni del rinnovamento conciliare. Fedele al Magistero, donna di dialogo e apertura. Per molti anni, fino all'ultimo, è stata riferimento per le giovani generazioni assolvendo in pieno alla sua missione di insegnante, educatrice e testimone della fede. A nome dell'Amministrazione Comunale, con commozione e gratitudine, esprimo vicinanza e cordoglio al Movimento Vivere In, ai familiari e alle tante persone che le hanno voluto bene».