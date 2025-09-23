Corato si prepara alla festa dei Santi Medici nella Rettoria del Carmine

Prendono il via questa sera, presso la Rettoria Madonna del Carmine, le celebrazioni dedicate ai Santi Martiri Cosma e Damiano. Il triduo di preparazione, che si svolgerà fino a giovedì 25 settembre, sarà presieduto da don Vincenzo Bovino e prevede ogni giorno la recita del Rosario alle 17.30 e la celebrazione eucaristica alle 18.00.Il momento centrale della festa sarà venerdì 26 settembre, con la celebrazione eucaristica all'aperto in piazza Vittorio Emanuele alle ore 19.00. La serata sarà accompagnata dalle note della bassa musica "Amici Veri" di Molfetta, che attraverserà le vie cittadine. Al termine della celebrazione, il gruppo Re-Animator Cabaret allieterà la serata con truccabimbi, mascotte, palloncini e tanto divertimento per grandi e piccoli.Il calendario proseguirà lunedì 29 settembre con la festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Nella chiesa del Carmine sono in programma il Rosario alle 17.30 e, a seguire, la celebrazione eucaristica con la preghiera di consacrazione.Le celebrazioni rappresentano un appuntamento di forte partecipazione popolare, che rinsalda ogni anno il legame della città con le sue tradizioni religiose.