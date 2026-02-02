Rinnovato il Direttivo della Confraternita del Carmine: continuità, tradizione e nuovo impegno per la comunità

La Confraternita del Carmine rinnova il proprio cammino con l'elezione delle nuove cariche, confermando ancora una volta il valore della tradizione e il senso di appartenenza che da secoli animano questa storica realtà cittadina. Un passaggio importante, vissuto con spirito di servizio e profondo legame verso la comunità parrocchiale e l'intera città.Il nuovo direttivo, scelto dai confratelli, sarà guidato dal Priore Luigi Petrone, chiamato a coordinare le attività spirituali, organizzative e caritative della confraternita. Accanto a lui, nel ruolo di Vice Priore, è stato eletto Cataldo Di Bisceglie, figura di riferimento per il supporto operativo e la continuità delle iniziative.Il ruolo di Cassiere sarà ricoperto da Vito Di Gennaro, mentre la segreteria è affidata a Cataldo Miscioscia, incaricato della gestione amministrativa e documentale. La dimensione rituale e simbolica, cuore della confraternita, sarà invece curata dal Mastro Pasquale Diasparra, affiancato dal Vice Mastro Domenico Cimadomo, responsabili dell'ordine processionale e delle tradizioni liturgiche.Il rinnovo delle cariche rappresenta un momento di passaggio ma anche di rilancio, in vista delle attività che accompagneranno la confraternita nei prossimi mesi: dalle celebrazioni mariane alle iniziative di solidarietà, fino alla preparazione dei riti della Settimana Santa, tra i più sentiti dalla comunità coratina.La Confraternita del Carmine, con il suo nuovo direttivo, conferma così la volontà di custodire la memoria, rinnovare l'impegno e continuare a essere un punto di riferimento spirituale e culturale per la città.