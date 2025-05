Corato si risveglia in fiore: Un mese di eventi tra cultura, tradizione, gusto e benessere per "La Prima Vera Festa"

Corato si prepara ad accogliere con entusiasmo l'edizione 2025 de "La Prima Vera Festa", un'iniziativa che promette di colorare e animare la città per un intero mese. Un programma denso di appuntamenti, presentato nei giorni scorsi, spazierà dalla cultura alle tradizioni locali, passando per i sapori autentici e momenti dedicati al benessere, coinvolgendo il Borgo Antico e diverse piazze cittadine.Il sipario sulla manifestazione si alzerà il 16 maggio con la conferenza stampa inaugurale e l'apertura della suggestiva mostra "Intrecci d'Arte" nel Chiostro del Palazzo di Città, un preludio artistico a un mese ricco di iniziative. Gli amanti della natura e della storia potranno immergersi nei profumi e nei colori dei tratturi fioriti della Murgia il 17 maggio con la passeggiata "Maggio in Fiore 'Fuori Porta'", organizzata dalla FIDAPA BPW Italy.Il fine settimana del 17 e 18 maggio sarà interamente dedicato ai sapori e alla musica con la tradizionale Sagra della Carne di Cavallo nel cuore del Borgo Antico. Street food, gusto e intrattenimento musicale live con Denny Music, The Good Ole Boys e Billie Hard creeranno un'atmosfera vivace e coinvolgente.Parallelamente, Via Papagno ospiterà la mostra "San Cataldo a Fumetti", un modo originale per raccontare la figura del Santo Patrono.La settimana dal 19 al 25 maggio sarà dedicata alla riflessione e alla memoria con il convegno e la mostra "Intrecciando Radici" presso la Biblioteca Storica "M.R. Imbriani", un'occasione per approfondire il tema dell'emigrazione coratina verso la Francia. L'arte dell'uncinetto sarà protagonista il 24 maggio in Via Moschetti con la mostra-laboratorio esperienziale "GiroGiroFilo", a cura di Chicche Crochet APS.Il 25 maggio offrirà una doppia opportunità: dedicarsi al benessere con il "Wellness Live Experience" in Piazza Di Vagno, con attività sportive e talk motivazionali, oppure immergersi nella storia e nell'architettura con la XV Edizione Nazionale di "Cortili Aperti A.D.S.I.", con visite guidate a Palazzo Gioia.Il mese di eventi proseguirà il 31 maggio con un omaggio alla regina della cucina pugliese: la Sagra delle Orecchiette animerà il Borgo Antico con musica, folklore e, naturalmente, deliziose degustazioni. A intrattenere la serata ci saranno le live band The Good Ole Boys e Denny Believe Music.Il primo fine settimana di giugno sarà dedicato ai più piccoli. Il 1° giugno, Piazza Di Vagno si trasformerà in un palcoscenico all'aperto con uno spettacolo per bambini in doppia replica. In serata, Piazza Sedile ospiterà la premiazione "Città Fiorita", un riconoscimento ai cittadini che contribuiscono ad abbellire Corato con le loro creazioni floreali.Il 6 giugno, Piazza Abbazia celebrerà lo sport locale con l'evento "Corato premia lo Sport", dedicato agli atleti e alle società sportive.A chiudere il ricco programma, l'8 giugno, un altro appuntamento per i bambini in Piazza Di Vagno con lo spettacolo "Il Fantastico viaggio di Maia".Un'iniziativa trasversale accompagnerà l'intera durata della festa: il centro storico si trasformerà nel "Borgo Floreale della Lettura", con spazi rilassanti e fioriti pensati per promuovere la lettura grazie al Maggio dei Libri, con il sostegno degli operatori del Patto per la Lettura."La Prima Vera Festa" si preannuncia come un'occasione imperdibile per vivere Corato in un'atmosfera di festa, scoprendo le sue ricchezze culturali, le sue tradizioni più autentiche e i suoi sapori unici, in un abbraccio floreale che coinvolgerà l'intera comunità.