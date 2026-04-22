Muro San Francesco. <span>Foto Anna Lops</span>
Muro San Francesco. Foto Anna Lops
Vita di Città

“Del cielo che non ha strade”: il muro di Kris Rizek dedicato a San Francesco

L’opera, curata da Giuliano Maroccini, rientra nel programma del Primavera Fest

Corato - mercoledì 22 aprile 2026 7.58
Corato si arricchisce di una nuova opera d'arte firmata da un'artista il cui tratto è ormai noto alla città: Kris Rizek, già autore della Carmela in Piazza Abbazia e di altre opere sparse per la città, ha realizzato "Del cielo che non ha strade", situata all'angolo tra Via Roma e Via Duomo e inaugurata in occasione del "Primavera Fest".

L'opera, realizzata con la tecnica dell'anamorfismo che rende l'immagine comprensibile solo da determinati punti di vista, in particolare dai due angoli, è dedicata al San Francesco. Una scelta dovuta a due motivi principali: gli 800 anni dalla morte del Santo, figura particolarmente interessante in quanto Patrono d'Italia e primo Santo ad aver ricevuto le stimmate, e la celebrazione della primavera.

«L'opera è stata pensata proprio per questo immobile qui», ha affermato Giuliano Maroccini, curatore dell'opera. «Per quanto riguarda l'anamorfismo, è una tecnica che Rizek utilizza, e che ha utilizzato anche per Carmela. Questo attraversamento rimane ciò che vedi con una prima occhiata e quello che, cambiando sguardo e spostandoti, riesci a vedere ulteriormente».

La parete accoglie una base colorata uniforme, su cui spicca il volto di San Francesco con la sua aureola luminosa e circondato da uccelli: una scelta nata per ricordare la predica agli uccelli, una delle scene memorabili del Santo. Sulle serrande, invece, campeggia uno sfondo uniforme con scritte che rimandano al Santo.

Kris Rizek è un'artista visivo di origini pugliesi, attivo da oltre trent'anni nel panorama dell'arte urbana italiana e internazionale. Il suo è un approccio multidisciplinare grazie a una visione critica e poetica dello spazio pubblico: con murales, stencil, installazioni urbane o opere su tela, Rizek è in grado di trasformare il paesaggio in un luogo di riflessione collettiva.
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