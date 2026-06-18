"Ogni donazione è una storia che continua": l'Avis Corato celebra il 45esimo anniversario

In occasione del traguardo dei suoi 45 anni di attività sul territorio (1981 - 2026), AVIS Corato ODV ha il piacere di invitarvi all'iniziativa pubblica "Ogni donazione è una storia che continua", che si svolgerà domenica 28 giugno a Corato.



L'evento si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza vitale della donazione di sangue, celebrando al contempo una storia comunitaria lunga quasi mezzo secolo. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato ed è realizzata in collaborazione con l'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi" e Unipol (Nicola Mario Piarulli).



La manifestazione avrà luogo in Piazza Caduti di Via Fani secondo il seguente calendario di appuntamenti:



Ore 08:30: Apertura dell'autoemoteca e inizio delle donazioni di sangue (prenotabili al numero 080 872 4178, sul sito www.aviscorato.it, tramite social oppure presso la sede associativa).



Ore 10:30: Cerimonia di inaugurazione della "Panchina del Donatore", un monumento urbano volto a ricordare quotidianamente il valore del dono e della solidarietà.